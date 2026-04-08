HOTFULLT BREV TILL KOMMUNANSTÄLLD I VIMMERBY

En kommunanställd i Vimmerby har fått ett hotfullt brev. Foto: Arkivbild

En anställd vid en förvaltning på stadshuset i Vimmerby kommun har fått ett brev som kunde uppfattas som hotfullt.

Brevet ska ha kommit någon gång under påskhelgen och upptäcktes på tisdagen. Det är adresserat till den förvaltning på stadshuset, där personen arbetar.

– Det är en som känner sig träffad av detta. Man är bara nämnd vid förnamn, men det står vart man jobbar och det går att härleda till den personen. Målsägande tycker att detta är obehagligt såklart, säger Hampus Haag vid polisen.

En anmälan om hot mot tjänsteman har upprättats efter det skickade brevet. Det finns ingen misstänkt för detta.