Knarkmisstänkt duo från trakten kvar i häktet

En man i 40-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern har suttit häktade över påsken för narkotikabrott. Nu blir båda kvar där ytterligare en tid.

Det var i slutet av mars som polisen kontrollerade en man i centrala Hultsfred. Det renderade i en husrannsakan i mannens bostad.

Mannen som är i 40-årsåldern är bosatt i Hultsfreds kommun. I samband med husrannsakan kom en kvinna i 30-årsåldern, som är bosatt i Vimmerby kommun, ut från den aktuella bostaden. Hon hade då narkotika på sig och man tog beslut om en husrannsakan i kvinnans bil och även i hennes bostad. I hennes bil hittade man en yxa.

Båda två blev misstänkta för att ha haft knark till försäljning.

– Det är ingen jättestor mängd, men det är uppe i normalgraden. Det är omständigheten med att det är väldigt olika preparat och vissa andra omständigheter som gör att man misstänker att det är till försäljning, berättade Hampus Haag vid polisen.

Olika preparat

Åklagaren Felicia Ekblad var återhållsam med kommentarer och detaljer i samband med att de två personerna blev häktade.

– Jag kan inte säga så mycket, det är tidigt i utredningsskedet. Det rör innehav av narkotika och nu får tingsrätten pröva om det finns sannolika skäl. Det utreds som i överlåtelsesyfte, säger hon.

De två, som känner varandra sedan tidigare, har suttit häktade över påsk och nu står det klart att de får stanna i häktet ytterligare en tid. Åklagaren har gjort gällande att det rör sig om olika preparat, men att mängden gör att det rör sig om ett normalgradsbrott.

Då ska åtal väckas

Nu har båda häktats på nytt och åtal ska väckas den 23 april. Mannen erkänner narkotikabrott eget bruk, men förnekar narkotikabrott i överlåtelsesyfte. Kvinnan erkänner ringa narkotikabrott eget bruk, men motsatte sig åklagarens häktningsyrkande.

Vi har sökt åklagaren för en ny kommentar.