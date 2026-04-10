Stenar utplacerade på väg till sommarstugeområde

Nya polisanmälningar har trillat in kopplat till tvisten i ett sommarstugeområde i Vimmerby kommun. Stenar har placerats ut på vägen in till området.

Susanne Hafström vid polisen i Västervik berättar om fyra polisanmälningar gällande egenmäktigt förfarande som sträcker sig från 5 till 8 april.

Stenar är utplacerade på vägen till ett sommarstugeområde i Vimmerby för att sommargästerna inte ska komma till sina sommarstugor.

– Vad jag förstår det som så är stenarna placerade på vägen där man åker in till sommarstugorna. Det blockerar vägen och sommargästerna kan inte komma till sina fastigheter. Det är samma stenar som blockerar för alla. Det har varit ett problem sedan tidigare. Det står att varken räddningstjänst, ambulans eller annat fordon kan ta sig varken till eller från platsen, säger Susanne Hafström.

En kvinna i 55-årsåldern och en man i 50-årsåldern, bosatta i Vimmerby kommun, pekas ut som misstänkta för brottet.

– Det har varit olika anmälningar från fyra olika målsäganden, säger Susanne Hafström.

