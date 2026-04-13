EFTER GROVA MISSHANDELN: UNGA MÄN BEGÄRS HÄKTADE

Två unga män från Vimmerby kommun greps under natten till lördagen misstänkta för att ha misshandlat en annan man grovt. Nu begärs de häktade.

Det var strax innan midnatt natten till lördagen som polisen larmades till en adress i Storebro. Där hade en man i 50-årsåldern misshandlats svårt utomhus och tvingades föras till sjukhus. Hans skadeläge är okänt. Vid 03-tiden på natten grep polisen två män i 25-årsåldern bosatta i Vimmerby kommun.

De båda anhölls på lördagsmorgonen och på måndagsförmiddagen begärdes de häktade av kammaråklagare Camilla Nordgren på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel.

Motivet okänt

De två misstänkta och brottsoffret uppges av polisen inte vara okända för varandra, men motivet är däremot det.

Som häktningsgrund menar åklagaren att det finns risk för att de båda anhållna männen kan försvåra utredningen om de inte häktas. Hon har också begärt tillstånd att ålägga dem med ett antal restriktioner som exempelvis samsittning, att ta emot besök, elektronisk kommunikation och försändelser.

Vi har sökt åklagare Camilla Nordgren.