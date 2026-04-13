KVINNANS CHOCK: BILEN VAR STULEN

En kvinna i 55-årsåldern fick sig en chock i lördags. Då stals nämligen hennes bil i Hultsfred.

Det var vid 13-tiden i lördags som kvinnan parkerade sin bil på Västra Långgatan vid korsningen till Koppargatan. När hon kom tillbaka ut igen till parkeringen knappt tre timmar senare kunde hon inte finna bilen.

– Bilen var borta men hon har kvar alla sina bilnycklar och det är oklart hur den har blivit stulen, säger Hampus Haag vid polisen.

Det rör sig om en Volkswagen Golf som är silverfärgad. Årsmodellen är 2011.

– Aktuell bil är efterlyst, men vi avvaktar med att gå ut med registreringsnumret, säger Haag.

Finns det några iakttagelser från platsen vid tidpunkten?

– Nej, inget vi har fått till oss och inga vittnen heller. Vi får se om den dyker upp.

En anmälan om tillgrepp av fortskaffningsmedel är upprättad, men det finns ingen misstänkt.