15 april 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

En man begärs häktad för en våldtäkt i Mönsterås den 11 april. Genrebild. Foto: MostPhotos

LÄNET: MAN BEGÄRS HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT

KRIM 15 april 2026 12.00

En man i 30-årsåldern begärs häktad för en våldtäkt i en bostad i Mönsterås kommun.

Annons:

Mannen ska vara bekant med den drabbade och utreds alltså för våldtäkt. Åklagaren Stina Svensson vill nu att mannen häktas. Hon ser risk för att mannen försvårar utredningen och/eller fortsätter sin brottsliga gärning. Ett tredje skäl till häktning är att minimistraffet för brottet överstiger 18 månader.

– Jag kan inte säga så mycket, det är två bekanta som har träffats och det har skett i en bostad.

Vad har de haft för relation?

– Jag kan inte säga något om det.

Nekar till anklagelsen

Mannen, som är bosatt i Karlskrona, förnekar brott i förhör.

– Vi ska gå igenom ärendet och har en del spår som vi ska skicka till NFC för analys och vi ska hålla ytterligare förhör.

Hur ser bevisläget ut?

– Jag kan inte yttra mig om det idag, men jag bedömer att det föreligger sannolika skäl.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt