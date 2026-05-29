BILJAKT I HULTSFRED – MAN VÄGRADE STANNA

Vid 16-tiden igår genomförde polisen en hastighetskontroll i Silverdalen. En man vägrade stanna och polisen fick ge sig ut på jakt.

Mannen försökte smita och drog iväg mot Hultsfred. Patrullen jagade efter och försökte få stopp på mannen flera gånger. Först på Norra Oskarsgatan i Hultsfred fick patrullen stopp på fordonet – men allmänhetens hjälp.

– En i allmänheten stängde vägen för föraren. Det var en väldigt bra hjälp, men jag vet inte om det var meningen, säger Hampus Hag vid polisen.

Körde upp på trottoar

Mannen ska bland annat ha kört på en trottoar där fotgängare befann sig. Han misstänks för vårdslöshet i trafik och för att ej ha stannat på polismans tecken. Mannen är i 45-årsåldern och bosatt i Hultsfreds kommun. Han är på fri fot efter förhöret med polisen.

– Vårdslöshet i trafik är inget brott som man blir frihetsberövad för. Det kan kännas lite konstigt, men det är så det ser ut.

Biljakten pågick i knappt tio minuter. Hur fort det gick är okänt.

– Jag har inga hastigheter, men händelsen är filmad och det kommer att gå fram. Patrullen gjorde flera