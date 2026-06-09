Hultsfredsbo kryptobedragen – så mycket rör det sig om

En kvinna i 40-årsåldern, bosatt i Hultsfred, investerade 20 000 kronor i kryptovalutor. Trodde man i alla fall.

Det var i mitten av maj, för cirka en månad sedan, som man kom i kontakt med en okänd person via en app.

– Man startade en konversation på Whatsapp och skulle sedan köpa en kryptovaluta för att ses, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Kvinnan, som är i 40-årsåldern från Hultsfred, gjorde det i några omgångar och sammanlagt rör det sig om cirka 20 000 kronor.

I fredags den 5 juni hörde personen av sig igen.

– Man fick då till sig att det här var bra investerat, men man behövde göra en ny insättning för att kunna få ut vinsten. Det handlade om att betala in ytterligare cirka 25 000 kronor och argumentet var att det handlade om att undvika en skatteskuld, säger Gollungberg.

Det gick kvinnan inte vidare med och har nu insett att det rör sig om ett bedrägeri.