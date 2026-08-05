Narkotikamisstänkt Vimmerbybo släppt på fri fot

En man från Vimmerby ska ha försökt sälja eller sålt knark vid 47 tillfällen. Genrebild. Foto: MostPhotos

En Vimmerbybo i 20-årsåldern har hamnat i minst sagt rejäla klammerier med rättvisan. Han åtalades för försök till utpressning förra veckan – och under tisdagen begärdes han häktad för hela 48 narkotikabrott. Han släpptes dock på fri fot av rätten efter förhandlingen. Längst ned hittar ni senaste nytt.

Mannen ertappades med ett innehav av narkotika den 16 mars. Av utredningen framgick det senare att han vid 47 tillfällen sålt eller försökt sälja knarket. Det ledde till att mannen anhölls i sin frånvaro den 14 juli. Mer än två veckor senare – vid 20.40 i söndags kväll – kunde polisen verkställa beslutet.

Åklagare Nina Erlandsson vill nu att mannen, som är välbekant för rättsväsendet, häktas eftersom hon ser risk för fortsatt kriminalitet och risk för att mannen försvårar utredningen.

– Jag har inga uppgifter om själva gripandet eller om han hållit sig borta. Det var min första dag på jobbet igår så jag har ingen insyn i det, säger Erlandsson.

Har erkänt delar av misstankarna

Tekniska undersökningar ligger till grund för begäran om häktning.

– Man har anträffat konversationer digitalt och med tanke på att utbjudningarna anträffats i hans elektroniska utrustning är bevisläget gott.

I förhör har mannen erkänt innehavet – som avslöjades på en adress i Vimmerby – men inte lämnat någon kommentar till sin försäljningsverksamhet.

– När det gäller utbjudningarna kan han varken förneka eller känsla.

Annons:

Släpptes på fri fot

Mängden knark som hittades motsvarar den juridiska normalgraden.

– Det fyndet gjordes i mars och efter hand har vi fått fram uppgifter om utbjudningarna och det var som gjorde att han anhölls i sin frånvaro.

Häktningsförhandlingen hölls under onsdagseftermiddagen. Då valde tingsrätten att försätta mannen på fri fot och häva anhållandet.

Rätten bedömde inte att det fanns betydande risk för att mannen på fri fot skulle försvåra sakens utredning.

"Det finns dock risk för att NN fortsätter sin brottsliga verksamhet, men skälen för häktning uppväger inte det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för NN eller för något annat motstående intresse", skriver man i beslutet.

Mannen är inte på sannolika skäl misstänkt för de 47 utbjudningar av narkotika som åklagaren ville göra gällande. Mannen själv förnekar att han skulle ha bjudit ut narkotika till försäljning men erkänner innehav för eget bruk vid ett tillfälle.

Vi har sökt åklagaren för nya kommentarer under onsdagen.