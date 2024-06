Petter Carlson Welden vid pianot och Carin Lundin vid mikrofonen tog tillsammans med de andra musikerna publiken med på en djupdykning i Zetterlunds musikskatt. Naturligtvis fick de höra klassikerna som "Att angöra en brygga" och "Sakta vi gå genom stan" och dessutom de mer udda som "Mr. Kelly" och "När min vän" som båda skrevs av Owe Thörnqvist.

Efter publikens ihållande applåder blev det ett extranummer i form av "Hallelujah, I Love Him So", Ray Charlessången som Monica spelade in 1959.