SEX STORA ARTISTER KLARA FÖR VISFESTIVALEN

Den 10-12 juli är det dags för årets upplaga av Visfestivalen i Västervik, som i vanlig ordning kommer att vara vid Slottsruinen. Det är en av de äldsta musikfestivalerna i landet, och i år firar de 60-årsjubileum. Numer är det Hootis AB som är arrangörer för festivalen, bestående av delägarna Carl Åstrand, Anna Hydbom-Ulvaeus och Morgan Jonsson.

På fredagsmorgonen gick arrangörerna ut med sex nya artister som kommer att spela: Markus Krunegård, Jakob Hellman, Åsa Jinder, Eric Gadd, Sophie Zelmani och Thomas Di Leva.

Så här skriver de om artisterna på sin hemsida:

Markus Krunegård

"Lika omedelbar som infallsrikt oberäknelig, och en verklig kreativ urkraft. Med träffsäkra ordrika texter och mångbottnad musik." säger presstexten om Markus. Vi kan väl använda enklare ord: Älskad, bra och magisk. Alla som sett honom på en scen vet att det är så. Nu har vi på Visfestivalen turen att få känna så...

Jakob Hellman

För trettio år sedan kom hans debutalbum "...Och stora havet". För trettio år sedan stod han på Visfestivalens scen. Trettio år sedan kom hans comebackalbum " Äntligen borta". Äntligen här igen, säger vi trettio år senare. Jacob var och är svensk pops räddare och förnyare."

Åsa Jinder

Åsa är inte bara utvald. Hon är riksspeleman/kvinna. Med en plakett på Visans Väg, har hon visat vägen till Västervik. Fred Åkerströms musa. Ja för redan i sin debut i ruinen, fängslande hon Visans gigant Fred Åkerström. Hon är självklar i årets program, och vi vet att hon kommer fängsla publiken.

Eric Gadd

Kan soul och pop vara Visa? Ja, med Eric Gadd är det så. Hans popklassiker som "Bara Himlen ser på" och "Do youbelieve in me" får ett djupare uttryck när han framför dem i liten sättning. Tre gånger Grammisbelönad och tre gånger på Visfestivalens scen. En svensk "Prince" på Visans nationalscen...det kommer bli kungligt.

Sophie Zelmani

Sophie är tidlös på något sätt, med ett uttryck som ligger åt samma håll som Leonard Cohen och Bob Dylan. Närvaron och intimiteten finns alltid där tillsammans med den karaktäristiska, försiktiga rösten som inte kan misstas för någon annan. Till Visfestivalen kommer hon med ett fyrmannaband.

Thomas Di Leva

Sist Thomas stod på vår scen var han klädd i klänning och vattnade publiken med kärlek från sin vattenkanna. Rymdblomman från Gävle har släppt hela 22 album med hits som "Vem ska jag tro på?" och "Vi har bara varandra". Han sätter ord på det vi alla känner men kanske inte kan förklara. Den senaste tiden har han tagit sin kritiker-rosade David Bowie-hyllning "Changes" ut i landet.