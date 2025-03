Robin och Jacob spelar på årets upplaga av jättefestivalen

Jacob Johansson i The Mind Palace. Foto: Robin Frejd. Foto: Pressbild

Robin Frejd i The Mind Palace: Foto Robin Frejd Foto: Pressbild

Den 5 juni kommer Vimmerbybördiga Robin Frejd och Jacob Johansson i bandet The Mind Palace spela på Sweden Rock Festival. Med en stil som kan beskrivas som hårdrock med varsitt ben i 70- respektive 80-talet som kryddats med lite metal, blues och progg har de börjat göra ett namn för sig trots att de bara existerat runt nio månader i nuvarande form.

I ett samtal med vår tidning berättar Robin Frejd entusiastiskt om hur fort det gått för bandet att ta sig till Sveriges största rockfestival:

– Jag har aldrig hört talas om någon som så fort fått spela där. Det är jättekul! Vi är en del av Nemisscenen (New Music In Sweden). Det är Studiefrämjandets projekt för ej etablerade artister. Vi sökte in till Nemis, ett band av runt 300, så gjorde Studiefrämjandet ett första urval som sedan skickades till Sweden Rock Festival själva som gjorde sista urvalet. Åtta band från Nemis kommer att spela.

Uppväxta i Vimmerby

Robin Frejd och Jacob Johansson kommer från Vimmerby och spelade i band tillsammans redan som tonåringar och under gymnasietiden:

– Vi är båda uppväxta i Vimmerby och bodde här tills vi var runt 20 år. Minns hur vi brukade repa i lokalerna på Astrid Lindgrenskolan när vi var runt 15 – 16 år gamla. På den tiden spelade vi lite tyngre musik, de flesta medlemmarna i bandet har spelat metal, så vi har den musikaliska bakgrunden där. Jag bor i Karlskrona sedan tio år tillbaka ungefär och Jacob bor uppåt till.

Förutom Robin Frejd och Jacob Johansson, på gitarr respektive trummor, består The Mind Palace av basisten Dino Helmefalk, sångerskan Jenny Fagerstrand Fjordevik samt gitarristen Kim Wrigén – alla utspridda över södra Sverige. Så var säger de själva att de utgår från?

– Vi säger södra Sverige för vi är utspridda här. Vi har främst gjort gig i Skåne och Blekinge och nu gör vi spelningar runt om i södra delen av landet. Vi spelade på Plan B i Malmö för ett tag sedan och har även spelat i Norrköping. Vid sidan av Sweden Rock blir det Växjö, Motala och Höganäs till exempel. Kul att vi sprider oss ut ur Skåne- och Blekingeregionen. Just nu är det en ny spelning som planeras som det är för tidigt att berätta om.

Återanvände namnet

The Mind Palace var ursprungligen namnet på ett projekt som Robin, Dino och Jacob hade för cirka tio år sedan. Ett popband som de hade svårt att hitta passande medlemmar till och som rann ut i sanden. När Robin och Dino grundade det nuvarande bandet återanvände de namnet:

– Vi gillade det och The Mind Palace passar det vi gör och våra texter - melodiös hårdrock med teatrala element på det. Ghost är väl de mest kända som kör på det ockulta och teatrala men vi gör vår grej. Vi tar influenser från olika håll men i botten är det rak melodisk hårdrock, ett sidospår mot den musik vi mest spelat tidigare, förklarar Robin. Andra influenser och jämförelser kan göras med grupper som svenska Blues Pills och holländska The Gathering.

Karriären har varit kvick. Bandet har som sagt knappt existerat i ett år. Från det att Robin och Dino fick med Jacob så "råkade" även Kim komma med som gitarrist på vägen. Sista pusselbiten föll på plats i mars förra året när Jenny började sjunga i bandet:

– Som komplett band har vi väl funnits runt nio månader, vi började släppa låtar i maj 2024. Vi har gjort en EP samt två singlar. Inför Sweden Rock ska vi förhoppningsvis släppa två låtar till, i april och maj. Låtarna kommer att vara med på vårt debutalbum på cirka tio låtar som vi håller på med. Albumet kommer i sommar eller höst.

"Vill självklart spela på hemmaplan"

På frågan om de vill spela i norra Kalmar län svarar Robin att det är givet:

– Vi skulle självklart vilja göra spelningar på min och Jacobs hemmaplan! Allt handlar om att någon arrangör gör en bokning som känns vettig. Då kommer vi! Man har ju så mycket musikminnen från Hultsfred till exempel så självklart skulle vi vilja göra det.

Framöver kan man se The Mind Palace i Småland och Östergötland i Växjö Rock Inferno, Kafé de Luxe (11/4) och Motala, Bomber Bar (3/5) innan de spelar på Sweden Rock Festival (5/6).