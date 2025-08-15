Augustisalong på Warmbadhuset – hon ställer ut målningar och skulpturer

Målaren och skulptören Cissi Svärdström ställer ut sina alster på Warmbadhuset i Vimmerby mellan 16 och 31 augusti. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby konstförening bjuder in till augustisalong. Cissi Svärdström ställer ut sina målningar och skulpturer under andra halvan av augusti. – Jag söker det allmängiltiga i det specifika och eftersträvar aldrig någon yttre likhet, säger hon inför lördagens vernissage.

Cissi Svärdström har ställt ut sin konst på Warmbadhuset i Vimmerby en gång tidigare.

– Det var 2006 tillsammans med Christer Jansson, en skulptör från Stockholm. Då hade jag bara måleri och nu har jag både måleri och skulptur. Det är jätteroligt att vara tillbaka och det är en väldigt fin lokal, säger Cissi Svärdström.

Hon har bott på olika ställen i Småland sedan 1983 och bor numera utanför Högsby. Hon ser fram emot att ställa ut sina målningar och skulpturer i Vimmerby mellan 16 och 31 augusti. Det blir vernissage under tre timmar på lördagen och utställningen går att bevittna i samband med kulturkvällen på lördagskvällen.

"Målar tills jag känner igen mig"

Svärdströms måleri handlar om landskapet och platsen vi befinner oss i, upplever, relaterar till och påverkas av.

– Jag målar aldrig av specifika landskap utan jag rör mig och lever i landskapet. Jag flyttade från Stockholm till Småland 1983 och har gått i skogarna och på hyggena och upplevt både ljuset och mörkret. Mina målningar är en sammansmältning och ingen specifik plats. Jag målar tills jag känner igen mig. Jag månar om känslan som jag upplever och som jag vet finns i landskapet. När jag känner igen mig i stämningen i det jag gör så vet jag att jag är på rätt väg, säger hon.

Stengodsskulpturerna handlar om människan som en levande varelse bland andra varelser.

– Om landskapen är allmängiltiga kan man säga att skulpturerna är allmänmänskliga. Jag skildrar hur det är att vara levande och levande varelser. I leran söker jag med enkla men exakta medel ge uttryck för den existens som vi delar med andra medvetna och kännande varelser. När jag kan se mina skulpturer i ögonen, möta deras blick och se dem komma mig till mötes har jag hamnat rätt. Jag jobbar väldigt experimentellt med leran. Jag vet aldrig riktigt hur det blir och det ingår i det experimentella.