Kinesisk barnboksdelegation besöker Vimmerby – stora namn internationellt

Flera stora namn från den kinesiska barnboksbranschen besöker under fredagen Vimmerby och Astrid Lindgrens Näs. Foto: Arkivbild

Under sitt Sverigebesök under bokmässan passar en delegation med representanter från den kinesiska barnboksvärlden på att besöka Vimmerby. Flera stora namn från den internationella bokscenen finns med i delegationen, och Anna Mellergård, verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby, är stolt över besöket. – Det är stora namn och vi är väldigt hedrade som får ta emot dem.

Bokmässan i Göteborg är i full gång och lockar inte bara besökare från Sverige. En delegation från Kina med representanter från förlagsvärlden, författare och illustratörer besöker under torsdagen mässan, men lämnar Göteborg under fredagen för att passa på att besöka Vimmerby och se Astrid Lindgrens Näs.

Anna Mellergård, verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby, finns med under dagen för att ta emot besökarna, och påpekar att delegationen består av stora namn i den internationella barnboksvärlden.

– Tian Yu var en av dem som var utvald att delta som Kinas representant på bokmässan i Bologna i våras, som i år hade Kinafokus. Mingzhou Zhang, som leder delegationen, var tidigare ordförande för IBBY (International Board on Books for Young People). Cao Wenxuan är en i Kina mycket uppskattad författare och tidigare mottagare av exempelvis Hans Andersen Award, säger Mellergård i ett pressmeddelande från Litteraturnod.

Besöket inleds med en lunch på Astrid Lindgrens Värld, och följs av en guidad tur på Astrid Lindgrens Näs.

– Litteratur knyter samman människor över tid och avstånd. Pippi Långstrump är ständigt aktuell och populär i Kina, och öppenhet för gemenskap över alla slags gränser kännetecknar Astrid Lindgrens liv och verk. Vi är glada över att få ta emot dem och ge en inblick i det som är Sveriges stora arv inom barnlitteraturen, säger Mellergård.