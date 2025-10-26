Daniel ställer ut sina magiska världar – vill uppmuntra till att se varandra

I flera av Daniels verk har han målat eller satt dit ögon. "Jag vill att vi ska se varandra" förklarar han. Foto: Johanna Karlsson

I utställningen visar Daniel upp flera magiska världar som han byggt utifrån berättelser han skrivit ned. Foto: Johanna Karlsson

Morbror Daniels magiska multiversum kallar Daniel Wigren sitt företag för. "Jag är morbror och det är ett magiskt multiversum" förklarar han namnvalet. Oktober ut finns Daniels utställning att beskåda på biblioteket. Foto: Johanna Karlsson

Morbror Daniels magiska multiversum är det passande namnet på både Daniel Wigrens företag och den utställning han under oktober har på biblioteket i Vimmerby. I utställningen kan besökarna få ta del av de finurliga och detaljrika världar Daniel fantiserar ihop och bygger med hjälp av material som kartong, lera, ull och pärlor.

Den som någon gång besökt ett kulturevenemang i Vimmerby med omnejd har förmodligen även stött ihop med Daniel Wigren, 33. Daniel jobbar till vardags inom daglig verksamhet, och intresserar sig för allt som har med kultur att göra. Det är inte många evenemang i bygden som han inte tar sig till på sin cykel. När han inte går på konserter och konstutställningar skapar han själv. I sitt företag Morbror Daniels Magiska Multiversum bygger han världar, skriver berättelser, tovar, pärlar och målar konstföremål som han sedan bland annat säljer på marknader.

I oktober ställer Daniel ut en del av sina alster och världar på biblioteket i Vimmerby och låter besökarna ta del av berättelser han fantiserat ihop och illustrerat i sina kartongskåp.

– Titta här, man kan ta loss den här. Det är pilar av bambu, för hon är en bambukrigare. Pilarna tar aldrig slut för det växer fram nya här, berättar Daniel och visar en figur han skapat som har ett koger av grönmålade tandpetare på ryggen.

Daniel börjar dagens besök i utställningen med att gå igenom och ställa till rätta saker i världarna som hamnat fel. Det är lätt att förstå att besökare gärna plockar med föremålen i världarna, upptäcker och vrider och vänder på allt. Detaljerna är många, finurliga och roliga att upptäcka.

Vill inspirera till att se varandra

Många timmars arbete ligger bakom varje värld. Inspiration får Daniel från böcker, serier, eller saker han upplever i verkliga livet, berättar han.

– Det här är mitt senaste alster. Aloh Qésh. Ögonvärlden. Det går att läsa som ”Se, Kolla”, om man läser det baklänges och byter ut q mot k, förklarar han.

Ögonen kommer igen även i en av tavlorna som hänger i utställningen, och symboliserar ett budskap som Daniel gärna vill förmedla.

– Att man ska se varandra och upptäcka varandra. Jag vill inspirera andra att skapa och upptäcka varandra. Att vara lite mer gemensamma.

Hur känns det att få ställa ut din konst här?

– Det känns jättebra. Jag har ställt ut mina tavlor innan, men inte lådorna och det andra.

Vad hoppas du på med ditt skapande framåt?

– Att bli mer upptäckt. Komma ut i världen och så.

I utställningen finns möjlighet att lägga bud på flera av föremålen och världarna. Små listor med budgivningsformulär är placerade över kartongvärldarna, och Daniel hoppas att de ska hitta hem till någon annan efter utställningen. Utställningen går att se under bibliotekets öppettider fram till 31 oktober.