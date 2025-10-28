Här är pristagarna som får dela på 345 000 kronor

Smålands Akademin har utsett årets pristagare. Totalt prisas sex personer och får dela på 345 000 kronor. Dessutom får akademin två nya ledamöter.

Själva prisutdelningen sker i Kristine kyrka i Jönköping lördagen den 15 november. Men på tisdagen avslöjade Smålands Akademin vilka sex som får pris i år.

Det rör sig om barnboksförfattaren Jakob Wegelius som är bosatt i Mörtfors. Han får Emilpriset 2025 för sina "rika och mångfacetterade mästerverk i ord och bild", meddelar akademin i ett pressmeddelande.

Han beskrivs ta med läsaren på svindlade äventyr till världar vävda av sagostoff skickligt förankrat i en historisk verklighet och som inte väjer för mörker och melankoli. Priset delas ut i samarbete med Litteraturnod Vimmerby och är på 50 000 kronor.

Wallquistpriset i år går till Margareta Andermo från Jönköping.

"Journalisten har inkännande skildrat missionskallelsens kraft. Under andra världskriget arbetade hennes föräldrar med krigsflyktingar i Europa, och i det forna belgiska Kongo med utbildning och hälsovård. Erfarenheter från tidiga år har satt djupa spår i Andermos fängslande författarskap", skriver man i motiveringen.

Priset är på 40 000 kronor och sponsrat av Växjö stift.

Sydsvenskans journalist prisas

Kulturpriset går till Beck Lund Socia som är verksam vid Orranäs glasbruk. Glaskonstnären får priset för sitt eget uttryck och sin energi till den samtida glaskonsten.

"Med sin förmåga skapar han både egna verk som kännetecknas av personlig stil med fin känsla för materialet och hantverket samt samarbetar lyhört med andra kostnärer för att förverkliga deras intentioner", skriver man i motiveringen.

Priset är sponsrat av Bertil och Gun Olsson och summan är på 75 000 kronor.

Rakel Chukri får Viktor Rydbergspris 2025. Journalisten från Jönköping är bosatt i Skåne och verksam på Sydsvenskan.

"För en journalistisk gärning, som med skarp blick, varm energi och uttrycksfull språkdräkt låter pennan bli en etisk kompassnål i flera av tidens viktiga frågor", står det i motveringen.

Prissumman är på 75 000 kronor sponsrat av Christina Hamrin. Även Asli Ceren Aslan får Viktor Rydbergspriset i år för sitt "stora journalistiska mod och brinnande intresse att berätta sanningen och för kampen mot alla former av förtryck, ett riskfyllt arbete som har inneburit ett liv i exil", skriver man.

Hennes engagemang har fortsatt i Sverige. Hon får också 75 000 kronor.

Två nya ledamöter

Linnépriset går i år till museichefen från Värnamo, Elna Svenle.

"För att hon i ledningen av Vandalorum sedan 2013 utvecklat en unik nationell och internationellt synlig och respekterad småländsk kulturinstitution. I Linnés anda skapar hon resurser för en hållbar samhällsutveckling genom att förena höga konstnärliga ambitioner med ett samhällsnära arbete", skriver man.

Priset sponsras av Ingemar Erlandsson Leek och är på 30 000 kronor.

Dessutom får akademin två nya ledamöter. Det rör sig om Katarina "Kattis" Ellborg och Åsa Storck. "Kattis" är doktor i företagsekonomi vid Linnéuniversitet och arbetar också med teater hemma i Kalmar. Åsa Storck från Jönköping är författare och tidigare bibliotekschef. Hon har tidigare tagit emot Emilpriset.