Event i Locknevi ska hjälpa oss att hantera krisen

Tack vare ett samarbete mellan en mängd föreningar i trakten ges vi den 22 november möjlighet att närma oss krisen i Locknevi bygdegård. Långsjö Teater bjuder då på förställningen The Village.

Välkommen att som publik kliva rakt in i en föreställning som erbjuder en helt annan värld. I ett framtida bysamhälle ställs byborna inför en akut kris. När de etablerade systemen och den sociala sammanhållningen utmanas, tvingas invånarna att fatta avgörande beslut om sin framtid – och publiken blir en del av lösningen.

Lördagen den 22 november gästar Långsjö Teater Locknevi bygdegård med sin föreställning The Village. Biljetter går att boka till den 14 november.

– I mitt arbete som konsult och utbildare ställs frågor om beredskap. Mycket praktiskt går att lära ut men vi behöver hjälp av kulturen. Därför har jag jag föreslagit sockenföreningen att vi ska ta den här bollen tillsammans med våra grannsocknar, säger Hillevi Helmfrid i Locknevi Sockenförening.

Ska starta samtal

Det pratas mycket om beredskap, men kanske är idén ibland lite diffus om vad en kris verkligen är och vilken sorts kris vi ska förbereda oss på.

– Det är mycket fokus på krisens första timmar och dagar, med el, vatten och sådant, medan det kommer att vara svårare att hantera mer långvariga och komplexa kriser. Det är mycket vi inte kan föreställa oss, så vi behörver kulturen till hjälp för att öka förståelsen och minska rädslan, säger Hillevi Helmfrid.

– The Village är ingen föreställning som ger färdiga svar, utan den ställer frågor för att få i gång fantasin och starta samtal. Därför jobbar Långsjö Teater gränsöverskridande med interaktiva hjälpmedel där föreställning, utställning och workshop kommer att flyta in lite i varandra. Jag är jättenyfiken på det här och tycker att det ska bli superspännande, säger Hillevi.

Psykologiska utmaningar

Arrangemanget är ett samarbete mellan Locknevi Sockenförening, Tuna Intresseförening, Djursdala föreningsliv tillsammans, Frödinge bygdegårdsförening, Blackstad bygdegårdsförening, Riksteatern Vimmerby och finansieras av Region Kalmar län samt Postkodlotteriet.

– Tack vare de bidrag vi har fått är föreställningen gratis. Biljettpriset täcker kostnaden för den mat som serveras efteråt – bara hemlagat på lokala råvaror förstås, säger Hillevi.

Från sockenföreningens sida är syftet med arrangemanget att få i gång samtalen på orten, men Hillevi betonar att man är precis lika välkommen om man kommer längre ifrån. Och även om föreställningen är interaktiv kommer den inte upplevas obekväm.

– Nej, absolut inte, det kommer göras tryggt och fint för alla som är på plats. Ingen kommer bli uppdragen på scen eller något sådant, utan syftet är att starta viktiga samtal mellan oss som är där.

– När vi tänker på beredskap och samhällsfara, så kommuniceras det ofta vilka rent fysiska saker vi behöver för att klara oss. I komplexa kriser är de sociala och psykologiska utmaningarna också viktiga – att kunna samarbeta och ta beslut tillsammans, säger Hillevi Helmfrid.