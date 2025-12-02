Robert inför sista sommaren: "Känner en stolthet"

2008 slog Robert Gustafsson på stort och öppnade sommarteatern Krusenstiernska i Kalmar. Nästa år sluts cirkeln och det är fortfarande osäkert vad som händer med konceptet i framtiden. – Det har betytt jättemycket att få vara med och skapa något från grunden, säger han.

Sista sommaren på Krusen. Så blir det för både Robert Gustafsson och alla andra. Pjäsen ”Fångad på nätet” avslutar eran.

– Det känns väldigt bra, spännande och kul, vi har en debutant i ensemblen i Eric Ericsson, järngänget med Ola Fossmed, Tina (Martina Sundén) och även en debutant i Kalmar, Hanna Hedlund. Man vill gå ur det här med flaggan i topp, säger Gustafsson till vår tidning.

"Det sa bara pang"

17 år har gått sedan premiären.

– 2008 var väldigt nervöst, det ska ta två-tre år att etablera en sommarscen, men det sa bara pang, det knöktjockt med folk redan första året. Det var rätt bedömning, geografiskt sett fanns det inte någon sommarteater, allt var bara på västkusten.

Vad har den här teatern betytt för dig?

– Det har betytt jättemycket att få vara med och skapa något från grunden. Jag och Vicky hade aningar och kände att tajmingen borde vara rätt. På den tiden var det mycket ”det kommer aldrig gå” i Kalmar – men den attityden har försvunnit. Jag tycker att det finns en positivism och tro på sig själv idag. Jag tror att självförtroendet har vuxit. Kalmar har blivit valt till årets sommarstad fyra år i rad och det är en otroligt utveckling som skett. Det är jättekul att vara en del i det. Ser man till 90-talet så låg Kalmar och sov hela sommaren, så var det. Nu är det nästan ombytta roller med Öland.

– Det är något väldigt speciellt få vara med om en sådan resa. Mottagandet som vi har haft i Kalmar, från kommunen och folket… alla har ställt upp till 100 procent. Vi är verkligen känt oss välkomna, man är stolt över det som blev.

Kan flytta från Kalmar?

Från och med 2027 har Länsstyrelsen fattat beslut om att stänga teatern. Beslutet grundar sig i att slitaget på miljön bedöms vara för stort.

– Vi väntar på besked om vi kan fortsätta och var vi kan fortsätta. Det är vad det är. Det vill vi och det är inte så att vi är ovälkomna i varken Borgholm, Larlskrona eller Oskarshamn, alla säger ”kom hit”, men helst av allt vill vi vara kvar i Kalmar. Krusen har utsetts till vackraste sommarteatern och där är konkurrensen ganska hård. Det blir en väldigt intim stämningen.

Sommarens pjäs handlar om taxichauffören Per-Arne som lever dubbelliv och har två familjer. Ovetandes av varandra börjar ett barn på varje sida nätdejta. Gustafsson spelade pjäsen 2004 och nu är det dags igen.

– Det är 20 år sedan lite drygt, jag ska spela pappan istället den här gången. Det är en väldigt bra intrig, ju allvarligare och mörkare intrig det är desto roligare blir det. Så är det i farserna. Är det svart och allvarligt, då blir det jätteroligt.

Har du något budskap till Kalmarborna inför sista sommaren?

– Har man inte upplevt Krusen ska man passa innan det är för sent. Det är en atmosfär som man bör ha upplevt. Krusen en sommar och en bra föreställning… Då är Kalmar som bäst.