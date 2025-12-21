Gospelkören bjöd på stämningsfull konsert: "Ville prova något nytt"

Kyrkbänkarna blev fullsatta när det var dags för Vimmerby Gospelkör att bjuda på en stämningsfull adventskonsert i lördags. Under ledning av Melanie Von Goldbeck framförde de en blandning av traditionella engelska julsånger, gospel och bjöd in publiken till allsång.

Konserten i Vimmerby kyrka var från början planerad till den 6 december, men på grund av sjukdom bland både körledare och några medlemmar tvingades evenemanget skjutas upp till i lördags.

Efter förra årets succé ville körledaren Melanie Von Goldbeck testa något nytt.

– Vi fick ett så bra gensvar förra året med en adventskonsert med enbart gospel. Nu har kören blivit ännu duktigare och jag ville jag prova något nytt, så vi blandar gospel med klassiska engelska carols (julsånger). Efteråt bjuder vi på tyskt adventsfika, säger hon.

I programmet fanns även inslag där publiken fick delta i allsång.

– I våras hade vi allsångsgospel som var väldigt uppskattat av publiken, så jag tänkte att församlingen får vara med på några verser. I programbladet är det tydligt när de kan sjunga med i några av de engelska julsångerna.

Kören sjöng bland annat In the bleak midwinter och Go tell it on the mountain. De ackompanjerades av Alexandre Ambec på piano och Henrik Nestor på trummor. Georg von Goldbeck sjöng som ensam goss-sopran.