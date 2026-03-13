Akvareller, fritt broderi och yllebroderi i årets Vårsalong: ”En nytändning”

Ett vårtecken så säkert som snödroppar och fågelkvitter är Vimmerby konstförenings Vårsalong på Warmbadhuset. 14 mars slås dörrarna upp till vernissage och dubbla utställningar – Ann Rydh från Kalmar ställer ut sina målningar och textila konstverk, och Västervikskonstnären Emelie Klockarås visar sina akvareller med natur och ljus i fokus.

Lokalerna i Warmbadhuset där Vimmerby konstförening håller till har under vintern fräschats upp med färg och ny belysning. Vårens första utställning känns därmed som en nystart och blir en nytändning för föreningen, förklarar Beathe Skaate, styrelsemedlem.

– Det är vår! Och så härligt med färg och natur. Det är bara roligt att komma i gång här, och vi är så glada över att ha fullt av utställningar i år och även nästa år. Med nyrenoverade lokaler dessutom. Vi har lite nytändning på allt! Nu önskar vi verkligen dessa konstnärer välkomna och tycker det ska bli så roligt med utställningen, säger Skaate.

Emelie Klockarås ställer ut akvareller

Halva lokalen pryds av Västervikskonstnären Emelie Klockarås akvareller. Det är första gången Emelie ställer ut i Vimmerby, men har tidigare visat upp sin konst på flera gallerier och utställningar runt om i Västerviks kommun. Inspiration får hon från naturen.

– Målningarna speglar mitt inre. Jag ser mig runtomkring i naturen hela tiden och lagrar på något sätt det jag ser. Ljuset och himlen, eller träd och snår. Sedan när jag sitter och målar så kommer det till mig, berättar Emelie.

Textil konst och djurtema

I andra halvan av Warmbadhuset hänger Ann Rydhs akvareller, broderade tavlor och färgglada yllebroderier. Ett genomgående tema i både målningar och den textila konsten är djur.

– Jag jobbar i helt olika genrer kan man säga, det är akvareller, fritt broderi och så jobbar jag med mitt yllebroderi. Djuren är återkommande. De har följt mig hela mitt liv. Jag är uppvuxen i skogen och tycker ibland att djur är lättare att ha att göra med än människor. Jag har jobbat mycket med stad, land och djur i min konst, förklarar Ann.

Lördag 14 mars är det vernissage för vårsalongen. Utställningen finns att se fram till 29 mars.