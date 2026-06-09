30 år längs minnenas allé när Stadsmuseet Näktergalen jubilerar

För exakt 30 år sedan, i juni 1996, öppnade Stadsmuseet Näktergalen. Det firar man med att ta oss med på en vandring i minnenas allé. I morgon, onsdag, invigs sommarens utställning, som blir en kavalkad av smakprov från de gånga 30 årens utställningar.

Kvarteret Näktergalen i Vimmerby invigdes i december 1995. Ett halvår senare var det dags för Stadsmuseet Näktergalen att slå upp sina portar för första gången.

– Det är svårt att förstå att det har gått så lång tid som 30 år och att vi har hunnit med ungefär 90 utställningar under de här åren, säger museiföreståndare Gunilla Gustafsson.

För att fira jubileet bjuder Näktergalen i sommar på en kavalkad av smakprov från tidigare utställningar. ”30 år med Stadsmuseet – smakprov på utställningar sedan 1996” invigs under onsdagskvällen och pågår fram till 5 september.

Trodde det skulle vara enklare

– Att välja bland 30 års verksamhet har varit en utmaning och lokalerna sätter sina gränser – men vi kommer visa några favoriter, alla med den lokala berättelsen och traktens historia som bärande röd tråd, säger Gunilla Gustafsson.

– Eftersom vi sitter på det mesta materialet själva trodde jag att det skulle vara enklare att välja, men det här har inte varit något självspelande piano utan jättesvårt. Vissa utställningar tar mer plats, andra finns inte med alls, och det har verkligen handlat om att ”kill your darlings”. När man väljer en, så väljer man också bort en annan. Med tanke på antalet utställningar som vi har haft under åren är den en omöjlighet att få med samtliga, dock kommer det att finnas en uppräkning med allt som vi har haft.

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Kalmar läns museum på plats

Under onsdagens invigningskväll, då museet har öppet mellan klockan18 och 20, kommer Örjan Molander och Richard Edlund från Kalmar läns museum att säga några ord. Det bjuds även på lite underhållning samt kaffe och kaka med vispgrädde.

För Gunilla Gustafsson har det varit hektiska dagar, timmar och minuter ända fram till öppningen. Men tro inte att lugnet sänker sig för det. Den 17 oktober är det dags för nästa utställning att börja visas. Då gläntar man på kommunarkivet och visar allt spännande som finns där, som exempelvis foton, ritningar och skisser.

Har en drömutställning

Trots det stora antal utställningar som Gunilla Gustafsson har ansvarat för, så finns det fortfarande en drömutställning kvar att göra.

– Det vore fantastiskt att få göra en 70-talsutställning. Vi har gjort andra tidstypiska utställningar, men inte 70-talet. Det här låter väl som en efterlysning, men för att kunna göra den så skulle vi verkligen behöva en större samling 70-talsgrejer – helst ett helt bohag, säger Gunilla och skrattar.

– Det går inte att plocka några saker här och där, utan för att kunna göra den behöver vi en stor bas och grund att utgå från.