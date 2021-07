Tillsammans med kollegan Anton Rundberg har Julia Karlsson från Vimmerby tagit världen med storm med sin musik. Världsledande musiktidningen Billboard anser att de båda tillhör världens absolut bästa låtskrivare. Foto: Privat

Billboard om Julia från Vimmerby: "En av världens bästa låtskrivare"

Vimmerbybördiga Julia Karlsson är en av världens bästa låtskrivare. Detta anser välrenommerade tidskriften Billboard. "Det känns overkligt", säger hon.



Den amerikanska musiktidningen Billboard, som sedan starten 1894 blivit berömd för sina listor över bland annat mest sålda skivor i USA, har listat Julia Karlsson från Vimmerby som världens tredje bästa låtskrivare i genren dance/electronica.

Hon delar platsen med sin kollega Anton "Hightower" Rundberg och hamnar därmed på en högre placering än världsartister som Troye Sivan och Tiësto.

– Det känns overkligt, kommenterar Julia Karlsson.

Varför hamnar du så högt på listan tror du?

– Den baseras på hur det ser ut just nu, alltså alla olika billboardlistor med aktuella låtar vi har ute, tex. "The Business" med Tiësto. Vi släppte även en låt med Alan Walker och Imanbek för några veckor sedan ”Sweet Dreams”, så jag tror att det spelar in.

