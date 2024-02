Anders Milton tog hem totalsegern – det avgjorde

Stångådalen som arrangerade hade inte hittat is i sin hemkommun Vimmerby utan fick söka utanför. I Överum hittade man bärkraftig is, visserligen till stor del landlöst, men där man kunde genomföra tävlingen på 15-20 cm is.

Sjön har vilat från tävlingar i många år, så förväntningarna var stora. Det är en klarvattensjö där man vet att det går stor abborre och mycket riktigt, minst ett tiotal kilofiskar drogs upp. Annars är det tusenbröder mellan 10 och 40 gram som man riktar in sig på. Och då gäller det att få många för att komma upp i vikt. En vinnarpåse kan innehålla runt 200 tusenbröder.

Nyttan pimpelfiskarna gör i distriktets sjöar är att just sortera ut många tusenbröder, det gör att kvarvarande abborrar kan växa till sig då konkurrensen om maten blir mindre. Vattenägarna ser med glädje på när pimpelcirkusen kommer på besök, just av det skälet att de får större fisk i sina sjöar.

Kvalificeringen till SM 2025 blev också klar och om det kan du läsa här.

Resultat från DM 4 på Såduggen, de bästa i respektive klass:

Herrar:

1 Johannes Karlsson Stridh Gullringens SFK 4482 gram

2 Simon Milton Stångådalens SFK 3444

3 Magnus Hallberg Vrångfalls AFK 2855

4 Jimmie Dahlström Stångådalens SFK 2477

5 Mattias Wernstedt Sportfiskarna 2193

Herrveteraner:

1 Anders Milton Stångådalens SFK 4991

2 Peter Olsson Stångådalens SFK 4131

3 Rolf Emanuelsson Stångådalens SFK 2721

4 Håkan Dahlström Stångådalens SFK 2368

5 Mats Åkesson Stångådalens SFK 2070

Äldre Herrveteraner:

1 Inge Magnusson Stångådalens SFK 4048

2 Sören Gladeling Stångådalens SFK 3341

3 Silve Stridh Gullringens SFK 2385

4 Dennis Ankarberg Vrångfalls AFK 1371

5 Sten Stridh Gullringens SFK 1116

Damveteraner:

1 Britt-Marie Jakobsson Stångådalens SFK 1989

2 Elisabeth Holmer Fliseryds SFK 414

Äldre Damveteraner:

1 Maggan Strid Gullringens SFK 3016

2 May Tomasson Gullringens SFK 1165

3 Lena Stridh Gullringens SFK 1119

Yngre Herrjuniorer:

1 Hampus Persson Stångådalens SFK 543

Herrseniorlag:

1 Vrångfalls AFK Håkan, Mattias, Magnus 6719

2 Stångådalens SFK 1 Jimmie, Magnus, Hampus 4715

Herrveteranlag:

1 Stångådalens SFK 1 Mats, Anders, Rolf 9782

2 Stångådalens SFK 2 Håkan, Peter, Britt-Marie 8488

3 Stångådalens SFK 3 Ingemar, Joakim, Göran 4012

Äldre Herrveteranlag:

1 Stångådalens SFK Micael, Sören, Inge 8436

2 Gullringens SFK Sigge, Silve, Sten 4254