Agnes Wold besökte SPF Seniorerna i Vimmerby

SPF Seniorerna Vimmerby samlades på Kröngården den 19 aug för att lyssna till en föreläsning av professor Agnes Wold.

Else-Britt Kindman v ordförande hälsade alla välkomna och vi fick en kort föreningsinformation. 240 personer hade kommit för att ta del av föreläsningen som handlade om damm! Agnes tog oss med på en tidsresa från vårt bondesamhälle fram till hur konstnären Karin Larsson inredde sitt hem och som vi har mycket av idag i våra hem.

I bondesamhället bodde djur och människor under samma tak. Bostäderna var små och många människor i små rum. Sedan kom industrialiseringen där man skulle ha en fru som bestämde över hemmet med hjälp av tjänstefolk. Man hade tunga stoppade möbler mycket draperier, mattor och dukar. Ellen Key var en föregångare för det mera ”lätta” hemmet som trägolv, trasmattor och målade väggar. Vi fick se bilder från konstnärerna Karin och Carl Larssons hem som mycket påminner om våra hem idag med ljusa, lätta möbler., Samtidigt som våra ”dammråttor ” blivit färre så har allergier ökat. Har vi det för rent idag? Reagerar vår kropp häftigare på olika ämnen?? Dammråttor är inte farliga!!!

En medryckande och tänkvärd föreläsning av en mycket trevlig professor!

Träffen avslutades med kaffe, macka och god kaka i caféet! Vi hade dessutom perfekt väder ”lagom varmt”. Att fixa fika till så många kaffesugna pensionärer är inte helt lätt men det fungerade perfekt. Tack till Therese med personal!!!

Nästa träff blir den 9 september i Vimmerbyparken där studieförbundet Vuxenskolan, Hallens buss och Anders Enqvist från Komedianterna medverkar.