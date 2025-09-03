Korpens tipspromenad 31 augusti – här är vinnarna

89 personer gick tipspromenaden från Skobes. 2 hade 12 rätt, 18 hade 11 rätt, och 25 hade 10 rätt. Vann gjorde Marcus Karlsson (12), Karl-Inge Karlsson (12) och Örjan Folcke (11).

Lottad vinst gick till Evy Sigvardsson. På skiljefrågan vann Håkan Nyström (77). Barnvinst gick till Clara Tirbäcken och Belle Thoren.

Lottade vinster från Skobes gick till Leif Holmberg och Viveca Karlsson. Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 76

Rätt rad vuxen: X21 1X2 1X2 121

Rätt rad barn: 221 12X X1X 2X2

Nästa promenad går från Lions Loppis, Bäckgatan.