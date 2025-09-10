Korpens tipspromenad 7/9 – här är vinnarna

82 personer gick tipspromenaden från Lions Loppis. Ingen hade 12 rätt, 1 hade 11 rätt, och 9 hade 10 rätt.

Vann gjorde Anders Sjöström (11), Berit Fransson (10) och Carina Gustafsson (10). Lottad vinst gick till Hans Eklund. På skiljefrågan vann Berit Fransson (240).

Barnvinst gick till Jason Agebjörn och Hjalmar Fundin. Lottade vinster från Lions Loppis gick till Gunilla Svensson, Frida Hultgren och Ella Andersson.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 240

Rätt rad vuxen: X2X 122 2X1 21X

Rätt rad barn: 12X 11X 212 X12

Nästa promenad går från Ica Kvantum.