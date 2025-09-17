Korpens tipspromenad 14 september – här är vinnarna

91 personer gick tipspromenaden från Ica Kvantum. 6 hade 12 rätt, 12 hade 11 rätt, och 17 hade 10 rätt.

Vann gjorde Arvid Jonson (12), Karin Jonson (12) och Ulla Karlsson (12). Lottad vinst gick till Jan Hultgren. På skiljefrågan vann Anne-Louise Gustafsson (2113). Barnvinst gick till Inez Fundin och Hilda Hultkvist.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 2186

Rätt rad vuxen: X12 X12 2X2 12X

Rätt rad barn: X12 2X1 X21 21X

Nästa promenad går från Rosins Pappershandel.