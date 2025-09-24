Korpens tipspromenad 21/9 – här är vinnarna

3 hade 12 rätt, 23 hade 11 rätt, och 15 hade 10 rätt. Vann gjorde Mats Dahlström (12), Magnus J. Skärsvi (12) och Gunilla Ideström (12). Lottad vinst gick till Jimi Thörn. På skiljefrågan vann Mikael Oskarsson (187). Barnvinst gick till Inez Fundin och Iris Thorhard. Lottade vinster från Rosins Pappershandel gick till Evy Sigvardsson, Anders Nilsson, Jörgen Larsson, Evy Johansson, Neo Lundberg och Hjalmar Fundin.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 200

Rätt rad vuxen: 1X2 1X2 1X1 122

Rätt rad barn: X21 2X2 X11 X12

Nästa promenad går från Hembygdsgården, Gästgivarehagen.