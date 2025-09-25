Resultat: Toboveteranerna 24 september

A-klass
1) Mats Carlsson 70 slag netto, 2) Jimmy Nilsson 70, 3) Lennart Larsson 70, 4) Jan-Olof Klason 71, 5) Ronny Ericsson 71, 6) Per Alvarsson 73, 7) Yngve Blixt 73, 8) Christian Ståhlgren 73, 9) Kjell Svensson 75, 10) Jan Robertsson 76, 11) Rune Landberg 76, 12) Conny Wigren 77, 13) Björn Andersson 77, 14) Ingemar Almén 78, 15) Heikki Hämäläinen 78, 16) Leif Carlsson 80, 17) Åke Frost 81, 18) Leif Alexandersson 81, 19) Håkan ”HC” Karlsson 81, 20) Christer Rylander 82, 21) Roger Svensson 83, 22) Kjell Ekelöf 85, 23) Christer Henningsson 85, 24) Leif Lätt 86, 25) Björn Pettersson 86, 26) Per Törnlöf 86, 27) Lars Lång 89, 28) Hans Eklund 93.
B-klass
1) Tommy Grahm 64 slag netto, 2) Ingvar Lampert 70, 3) Anders Svensson 73, 4) Lars Backheden 73, 5) Hans Viborg 73, 6) Kennert Borg 74, 7) Kennet Djurstedt 75, 8) Erik Eltvik 75, 9) Gerth Hansson, 10) Alf Johansson 77, 11) Bo Palmér 78, 12) Carl-Göran Arvidsson 78, 13) Ingemar Eklund 78, 14) Ulf Berg 78, 15) Robert Lindström 78, 16) Jan Petersson 79, 17) Håkan Nilsson 80, 18) Erland Nordin 82, 19) Leif Oskarsson 83, 20) Tryggve Ericsson 84, 21) Lars-Inge Eklund 85, 22) Stig Svensson 86, 23) Thomas Karlsson 48, 24) Jan-Olof Karlsson 87, 25) Bertil Sand, 26) Lars-Olof Svensson 89, 27) Curt Johansson 90.