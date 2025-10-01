Korpens tipspromenad 28/9 – här är vinnarna

99 personer gick tipspromenaden från Hembygdsgården. 11 hade 12 rätt, 22 hade 11 rätt, och 30 hade 10 rätt.

Vann gjorde Anette Hasselkvist (12), Gun Nilsson (12) och Jimi Thörn (12). Lottad vinst gick till Gert Persson. På skiljefrågan vann Gabriella Wall (285) som hade 11 rätt. Barnvinst gick till Inez Fundin och Alice Björling.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 286

Rätt rad vuxen: 22X 1X2 X1X 1X2

Rätt rad barn: 21X 1X2 1X1 122

Nästa promenad går från Fabriken, Bondebygatan.