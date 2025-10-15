Korpens tipspromenad 12/10 – här är vinnarna

126 personer gick tipspromenaden från Tempo. Ingen hade 12 rätt, 7 hade 11 rätt, och 23 hade 10 rätt.

Vann gjorde Lena Stejring (11), Anette Hasselkvist (11) och Yvonne Nilsson (11). Lottad vinst gick till Veronika Trawtschenko. På skiljefrågan lottades vinst till Cecilia Sjöström (62). Barnvinst gick till Inez Fundin och Line Svensson.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 61

Rätt rad vuxen: X21 12X 121 X22

Rätt rad barn: X11 X12 22X 1XX

Nästa promenad går från Vimmerby Stadshotell.