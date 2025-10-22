Korpens tipspromenad 19/10 – här är vinnarna

104 personer gick tipspromenaden från Stadshotellet. Ingen hade 12 rätt, 8 hade 11 rätt, och 22 hade 10 rätt.

Vann gjorde Britt-Marie Andersson (11), Maria Nyström (11) och Håkan Nyström (11). Lottad vinst gick till Marianne Eklund. På skiljefrågan vann Anders Nilsson (3365). Barnvinst gick till Alice Karlsson och Hjalmar Fundin.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 3400

Rätt rad vuxen: 11X XX2 12X X21

Rätt rad barn: X12 X1X 22X 121

Nästa promenad går från LO-facket, Sevedegatan.