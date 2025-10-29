Korpens tipspromenad 26/10 – här är vinnarna

111 personer gick tipspromenaden från LO-facket. 9 hade 12 rätt, 27 hade 11 rätt, och 22 hade 10 rätt.

Vann gjorde Max Thorén (12), Håkan Nyström (12) och Lage Pettersson (12). Lottad vinst gick till Monica Karlsson. På skiljefrågan vann Sven-Bertil Folkesson (250) med flest rätt. Barnvinst gick till Inez Fundin och Sally Agebjörn.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 250

Rätt rad vuxen: 1X2 X12 1X1 22X

Rätt rad barn: 21X X12 X12 X21

Nästa promenad går från Karaktärshotellet, Björkbacken.