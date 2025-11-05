Korpens tipspromenad 2/11 – här är vinnarna

117 personer gick tipspromenaden från Karaktärshotellet.

Ingen hade 12 och 11 rätt, 12 hade 10 rätt. Vann gjorde Katarina Fasth (10), Ulla Borre Berg (10) och Jan Hasselqvist (10). Lottad vinst gick till Reneé Skärsvi. På skiljefrågan vann Julia Andersson (341). Barnvinst gick till William Andersson och Elsa Nilsson.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 338

Rätt rad vuxen: 22X 1XX 121 2X1

Rätt rad barn: 221 2XX 2X1 21X

Nästa promenad går från Vimmerby Tennishall, Lundgatan.