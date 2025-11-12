Korpens tipspromenad 9/11 – här är vinnarna

77 personer gick tipspromenaden från Vimmerby Tennishall. 7 hade 12 rätt, 27 hade 11 rätt, och 17 hade 10 rätt.

Vann gjorde Sofie Helge (12), Lars Helge (12) och Reneé Skärsvi (12). Lottad vinst gick till Jenny Larsson. På skiljefrågan vann Per Gunnarsson (307). Barnvinst gick till Alice Karlsson och Nikki Wall.

Utlottningen av vinster från Korpen bland alla vuxna och barn som gått höstterminens promenader gick till Carina Fröberg, Conny Wall, Mats Dahlström, Alma Johansson, Inez Fundin och Signe Agnefeldt.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 308

Rätt rad vuxen: 1X2 X12 X12 12X

Rätt rad barn: 11X 21X 121 X2X

Nästa promenad som är den sista ordinarie går från VBO Arena, Ishallen.