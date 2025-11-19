Korpens tipspromenad 17/11 – här är vinnarna

132 personer gick tipspromenaden från VBO Arena. Ingen hade 12 rätt, 1 hade 11 rätt och 14 hade 10 rätt.

Vann gjorde Ulla Karlsson (11), Magnus J. Skärsvi (10) och Christer Johansson (10). Lottad vinst gick till Madelene Knutsson. På skiljefrågan vann Billy Alexandersson (1745000). Barnvinst gick till Thea Passmark och Alexander Brodin Mohammad.

Lottade vinster från Vimmerby Hockey gick till Jimi Thörn och Loui Andersson. Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 1731255

Rätt rad vuxen: X22 1XX 121 2X1

Rätt rad barn: 2X1 X2X 112 12X

Det var den sista ordinarie promenaden för terminen. Tack till er alla som deltagit.

23 november har Korpen tipspromenad hos Hemlängtan, Frödinge kl. 10–15.