Korpens tipspromenad 17/11 – här är vinnarna

Vann gjorde Ulla Karlsson (11), Magnus J. Skärsvi (10) och Christer Johansson (10). Lottad vinst gick till Madelene Knutsson. På skiljefrågan vann Billy Alexandersson (1745000). Barnvinst gick till Thea Passmark och Alexander Brodin Mohammad.
Lottade vinster från Vimmerby Hockey gick till Jimi Thörn och Loui Andersson. Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.
Skiljefrågan: 1731255
Rätt rad vuxen: X22 1XX 121 2X1
Rätt rad barn: 2X1 X2X 112 12X
Det var den sista ordinarie promenaden för terminen. Tack till er alla som deltagit.
23 november har Korpen tipspromenad hos Hemlängtan, Frödinge kl. 10–15.