Korpens tipspromenad 23/11 – här är vinnarna

39 personer gick tipspromenaden från Hemlängtan. 1 hade 12 rätt, 8 hade 11 rätt, och 10 hade 10 rätt.

Vann gjorde Ove Gustafsson (12), Ingegerd Holmberg (11) och Leif Holmberg (11). Lottad vinst gick till Maud Hammar. På skiljefrågan vann Ann Tambour (1050). Barnvinst gick till Elwin Wernetorp och Frank Jonsson. Lottade vinster från Hemlängtan gick till Matz Andersson och Linnea Passmark.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på julskyltningen.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 1240

Rätt rad vuxen: X21 2X1 X21 X21

Rätt rad barn: 12X 122 1X1 2X1

30/11 tipspromenad julskyltningssöndagen. Start vid Rådhustorget kl. 12-15.