Hård kamp i helgens pimpeltävling – han fick 500 abborrar

Max Jonsson, Linköping vann juniorklassen, Carina Widerberg Stockholm damklassen och Ola Severinsson, Ingelstad vann herrklassen i WiM Icefisching Cup. Till höger Fredric Ankarberg från WiM som var storsponsor av tävlingen. Foto: Pressbild

Ola Severinsson från Ingelstads Sportfiskeklubb tog hem segern i en hård kamp mot Stångådalens Fredrik Ankarberg och Vrångfalls Håkan Andersson när söndagens final avgjordes i WiM Icefishing Cup i pimpelfiske.

Stångådalens Grand Prix på lördagen och WiM Icefishing Cup blev en omtalad succé, även om man inte kom upp till det ental tävlande man hoppats på.

Fredric Ankarberg, Stångådalens, 6.484 gram), låg i topp efter första dagens fiske på sjön Gnöttlern, följd av Håkan Andersson, Vrångfall AFK, 6.463 gram, och Ola Severinsson, Ingelstad på 5.654 gram. Det blev ombytta roller efter dag två…

Gnöttlern gav bra vikter. Men fiskens storlek gick inte att känna igen. Tidigare kunde tusenbröderna ligga på kring 15-20 gram, nu låg de närmare 5-10 gram men var desto fler. Fredrik hade en bit över 500 abborrar på 4 timmars fiske! Det som avgjorde placeringen i prislistan var de större bonusabborrar man kunde få.

På damsidan var Carina Widerberg, FK Catch Stockholm vinnare på 4.396 och på juniorsidan Max Jonsson, SFK Firren i Linköping på 1.977 gram.

*

På Krön blev fisket helt annorlunda eller som en av fiskarna sa:

– Den här sjön måste ni sätta dödskalle på!

Flera erfarna tävlingspimplare gick helt tomma. Många kom in med bara strax under 10 små abborrar i sina påsar. Det var ungefär samma fiske över hela sjön, enormt trögfiskat och inga serier i hålen. Arrangören konstaterar att sjöns abborrar bara blivit färre och färre genom åren. Är de många gösarna i sjön orsaken?

Det var stor bonusabborre som avgjorde helt. Ola Severinsson som kom in med över 4 kg, hade flera stora abborrar i påsen och utan de stora hade han varit längre ned i prislistan. Men eftersom Fredric och Håkan Andersson hade som många andra, liten fisk och lågt antal, så drog Ola ifrån i cupen och gick hem med 3.000 kronor i segerpremie. Han fick också äran att dra lott bland alla storlekar då WiM Icefisching skänkte en proffsskrylla värd över 3.000 kronor. Bland 40 blandade startkort lyckades han dra sitt eget!

*

Storslam för Ola som också fick första inteckningen i vandringspriset som WiM satt upp. WiM skänkte också exklusiva spön till klassegrare och till vinnarna i totalen. Så med alla penningpriser blir det svårt att slå det prisbordet i Småland i vinter.

Det gör att klubben hoppas på ännu fler deltagare nästa år, drygt 40 var med denna gång båda dagarna.

Damklassen vanns av Carina Widerberg som höll ifrån sista dagen, hon vann 1.500 extra och Maz Jonsson tog juniorklassen och fick 500 kronor extra.

Bästa resultaten i cupen:

Herrar 1 Ola Severinsson Ingelstads SFK 9698 , 2 Håkan Andersson Vrångfalls AFK 7034, 3 Fredric Ankarberg Stångådalens SFK 6619, 4 Jimmie Dahlström Stångådalens SFK 6295, 5 Björn Widerberg FK Catch 5959 6 Christer Hagström SFK Firren 5742, 7 Erik Karlsson SFK Firren 5674, 8 Tomas Hulån Olsson SFK Trekroken 5671, 9 Håkan Dahlström Stångådalens SFK 4236, 10 Erik Albrechtsen Forserums SFK 4026.

Damer: 1 Carina Widerberg FK Catch 5056, 2 Birgitta Gustavsson SFK Firren 4392, 3 Maggan Stridh Gullringens SFK 3532, 4 Linda Norberg Vrångfalls AFK 2909 5 Lena Stridh Gullringens SFK 2250, 6 Britt-Marie Jakobsson Stångådalens SFK 2208.

Juniorer: 1 Max Jonsson SFK Firren 3097, 2 Hampus Persson Stångådalens SFK 1877.