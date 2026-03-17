17 mars 2026
Korpens tipspromenad 15/3 – här är vinnarna

MED EGNA ORD 17 mars 2026 12.25

96 personer gick tipspromenaden från Röda Korset Kupan.

3 hade 12 rätt, 9 hade 11 rätt, och 26 hade 10 rätt. Vann gjorde Ulla Fransson (12), Maria Nyström (12) och Håkan Nyström (12). Lottad vinst gick till Sofie Helge. På skiljefrågan vann Leif Karlsson med 10 rätt (5,35).

Barnvinst gick till Nathea Erlandsson och Seth Erlandsson. Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 5,32

Rätt rad vuxen: X1X 22X 122 1X1

Rätt rad barn: 12X 1X1 1X1 X22

Nästa promenad går från LO-facket, Sevedegatan.

