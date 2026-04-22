Korpens tipspromenad 19/4 – här är vinnarna

170 personer gick tipspromenaden från Vimmerby Spritfabrik. 23 hade 12 rätt, 27 hade 11 rätt, och 45 hade 10 rätt.

Vann gjorde Helene Fridell (12), Bosse Gustavsson (12) och Anne-Louise Gustafsson (12). Lottad vinst gick till Samanta Karlsson. På skiljefrågan lottades vinst till Jörgen Holmberg (300). Barnvinst gick till Elly Ringström och Elliot Thorhard.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 301

Rätt rad vuxen: 22X 12X 11X 12X

Rätt rad barn: X2X X12 121 X2X

Nästa promenad går från Oxgården, Bullerbygatan.