Korpens tipspromenad 26/4 – här är vinnarna

123 personer gick tipspromenaden från Oxgården. 10 hade 12 rätt, 29 hade 11 rätt, och 44 hade 10 rätt.

Vann gjorde Andreas Knutsson (12), Anders Karlsson (12) och David Hjelm (12). Lottad vinst gick till Gert Persson. På skiljefrågan vann Sofie Helge (1972). Barnvinst gick till Elicia Wall och Amelia Holmberg. Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 1974

Rätt rad vuxen: X1X 112 X12 1X2

Rätt rad barn: 122 12X 1X2 1X2

Nästa promenad går från Turistbyrån upptäckardagen, Stora Torget.