Korpens tipspromenad 17/5 – här är vinnarna

80 personer gick tipspromenaden från Vimmerby Sparbank. Ingen hade 12 rätt, 12 hade 11 rätt, och 25 hade 10 rätt.

Vann gjorde Conny Wall (11), Anders Nilsson (11) och Samanta Karlsson (11). Lottad vinst gick till Monica Karlsson. På skiljefrågan vann Håkan Johansson (132). Barnvinst gick till Mila Skagmark och Hedda Sellbrink.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Rätt rad vuxen: 11X 2X2 X12 2X1

Rätt rad barn: 2X1 12X 12X 221

Nästa promenad går från Hembygdsgården, Gästgivarehagen.