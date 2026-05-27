Korpens tipspromenad 24/5 – här är vinnarna

91 personer gick tipspromenaden från Hembygdsgården. Ingen hade 12 rätt, 3 hade 11 rätt, och 11 hade 10 rätt.

Vann gjorde Ulla Karlsson (11) Marcus Karlsson (11) och Peter Bengtsson (11). Lottad vinst gick till Ann-Britt Persson. På skiljefrågan vann Hedda Sellbrink (445). Barnvinst gick till Hedda Sellbrink och Sigge Kristensen.

Lottade vinster från Korpen till vuxna och barn som gått vårterminens tipspromenader gick till Monica Pettersson, Anders Nilsson, Jörgen Larsson, Mila Skagmark, Saga Nordin och Alice Karlsson.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad. Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 445

Rätt rad vuxen: 2X1 12X 1X2 X12

Rätt rad barn: X2X 1X2 21X 212

Nästa promenad som är den sista för terminen går från VOK, Snokebovägen.