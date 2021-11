Arbetslösheten i Vimmerby och Hultsfred sjunker

Arbetslösheten sjunker och ligger nu på rekordlåga nivåer i Kalmar län. − Vi ligger under riksnivån. Det är stor brist på arbetskraft i flera branscher säger Michal Ulatowski, sektionschef för Arbetsförmedlingen i länet.

Pandemin har drabbat Sveriges arbetsmarknad hårt. Under 2020 steg arbetslösheten och sysselsättningen minskade. Men Kalmar län har klarat sig bra, enligt Michal Ulatowski, som är sektionschef för Arbetsförmedlingen i länet. Han förklarar det med att de branscher som utgör en stor del av näringslivet här – som industri, besöksnäring och offentlig sektor – inte påverkats särskilt negativt av pandemin just i vårt län.

De flesta industrier har kunnat tuffa på som vanligt och besöksnäringen har vunnit på att många valt att hemestra.

– Pandemin har slagit hårt mot besöksnäringen i Sverige, men inte lika hårt i Kalmar län som lever på sommarsäsongen. I Västervik och längs hela kuststräckan har vi tvärtom gynnats av pandemin, säger Michal Ulatowski.

Samtidigt nämner han att besöksnäringen i Vimmerby och Hultsfred förlorade mycket på att Astrid Lindgrens Värld tvingades stänga sommaren 2020. Många ungdomar i länet gick också miste om sommarjobb förra året då en hel del företag inom besöksnäringen inte vågade anställa.

– Många var restriktiva med att ta in nya ungdomar. De som äger verksamheterna jobbade hårdare själva i stället.

"Brist på kockar i hur många år som helst"

Just nu ser arbetsmarknaden ljus ut. Under september var andelen inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen 5,4 procent i Vimmerby och 8,9 procent i Hultsfred. Det är cirka 2 procent lägre än vid samma tidpunkt i fjol. I länet är det just nu stor brist på arbetskraft inom industrin och vården. Det fattas också många kockar.

– Det har varit brist på kockar i hur många år som helst och nu har den här bristen blivit ännu större efter pandemin, berättar Michal Ulatowski.

Arbetslöshetssiffrorna ser något sämre ut när det gäller nyanlända, men även där syns en minskning av arbetslösheten, enligt Ulatowski. Han lyfter utbildning som den klart viktigaste faktorn för att få jobb.

– Steg ett är att läsa färdigt gymnasiet och ta körkort. Har du inte gått klart gymnasiet in på Komvux och slutför det. Sedan kan steg två vara att söka in till högskolan och läsa något du brinner för. Det finns också många möjligheter till vidareutbildning lokalt, både genom det reguljära utbildningsväsendet och Arbetsförmedlingens egna arbetsmarknadsutbildningar.

Josefine Antonsson

Fotnot: Den här artikeln publicerades först i vårt printmagasin Näringsliv. Hela magasinet kan du läsa här.