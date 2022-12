FÖRETAG ETABLERAT I VIMMERBY – CHANS TILL NYANSTÄLLNINGAR

Redovisningsbyrån ARK AB i Tidaholm har öppnat kontor i Vimmerby genom medarbetarna Sanna Lindblad och Therese Lundahl som är bosatta i just Vimmerby. Det avgjorde nyetableringen. Foto: Lotta Madestam

När ARK behövde nyanställa hittade man sina två nya kollegor i Vimmerby, nämligen ekonomen Sanna Lindblad och redovisningskonsulten Therese Lundahl.

Det fick företaget att etablera kontor här, på deras hemort i stället för att växa i Tidaholm där företaget har sitt huvudkontor.

– Vi finns på en liten ort och har svårt att få tag i personal. Ekonomer är en bristvara idag, så när vi kom i kontakt med Sanna Lindblad kändes det som ett ypperligt alternativ för ett av våra tre ben, utöver att vi är en vanlig redovisningsbyrå och jobbar med löneadministration, är vi också underkonsulter till det svenska affärssystemet Monitor, med säte i Hudiksvall, berättar Åsa Arnoldsson, delägare ihop med Claes Groening.

Kan stationeras var som

Sanna Lindblad har jobbat mycket med Monitor och ville åt det hållet att börja utbilda människor i det systemet.

– Vi är de enda ekonomikonsulterna som jobbar externt åt Monitor, där företagen hyr in oss där vi jobbar på plats från våra egna kontor. Eftersom vi jobbar så mycket med våra kunder via nätet spelade det inte så stor roll var vår medarbetare är stationerad, Åsa Arnoldsson.

Etablerade kontor i Vimmerby

Så lösningen blev att etablera kontor i Vimmerby, där man flyttat in och hyr två kontorsrum hos Eklunds Företagscenter.

– Tidigare hade vi ett område från Stockholm och söder ut, som utgick från Tidaholm. Nu får vi en ny medarbetare som sitter på östkusten och kan täcka den delen av landet på ett lättare sätt, säger Åsa Arnoldsson och fortsätter:

– Vimmerby ligger strategiskt bra till, både mot Nässjö Jönköping och ut mot Kalmar jämfört med att åka från Tidaholm.

”Ett eget kontorscentrum”

Sedan är det inte roligt att sitta själv på ett kontor, understryker Åsa Arnoldsson och då dök Therese Lundahl upp.

– Att få en bra redovisningsekonom på plats och att det blir mer som ett eget kontorscentrum i Vimmerby känns naturligt på något sätt. Så det var ett val vi gjorde att öppna kontor där.

”Kan kliva in lätt dag ett”

Sanna Lindblad och Therese Lundahl är två av totalt 16 anställda.

– Vår styrka är att vi kan Monitor så väl, så har vi en kund som kör det systemet och de får bortfall av personal av någon anledning så kan vi kliva in dag ett. Det är ofta större, producerande företag det handlar om, så ska de ta in en ny är det en ganska lång upplärningsprocess. I och med att vi själva utbildar i det systemet så kan vi lätt kliva in och köra redovisning också.

Ni har funnits i Vimmerby tre månader nu, hur skulle du säga att den tiden varit?

– Jag tycker att verksamheten utvecklat sig väldigt bra. Sanna och Therese har gjort ett fantastiskt jobb och kommit bra in i vårt sätt att jobba. Så vi har fått flera nya kunder sedan vi gjorde den här uppstarten i september.

En annan fördel Åsa Arnoldsson nämner är att det går att plocka över mer jobb till Vimmerby om det skulle vara för mycket att göra i Tidaholm. Och tvärt om.

Finns det chans till ytterligare nyanställningar?

– Det är inte alls uteslutet. Får vi tag i bra personal så är det inte uteslutet alls. För vi har inte påverkats av lågkonjunkturen, utan de producerande företag vi jobbar med har fortfarande fullt upp att göra. Sedan möter de utmaningar som kanske snarare kräver mer ifrån oss. Det är höjda priser på material, på el och på frakter vilket gör att man måste ha bättre koll på sin ekonomi och det gynnar oss på så sätt att då behöver de vår hjälp mer. Vi har fullt upp att göra och har inte märkt av vare sig pandemi eller lågkonjunktur, utan snarare att vi vuxit under den treårsperiod som varit och vi ser ingen avmattning.