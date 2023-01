Marknadsföring i Sverige: Hur man gör det bra

Det finns inga definitiva svar på vad som kommer fungera för just dig, utan mycket handlar om att testa sig fram. Det kan dock vara en bra idé att se till hur andra gör och hämta inspiration från dem. Företag som lyckats med sin marknadsföring har tydliga strategier och det är något som även ditt företag behöver för att lyckas. Ta därför våra tips nedan på hur du lyckas bra med din marknadsföring.

Ta inspiration från bolag som lyckats

Först och främst bör man, som sagt, ta inspiration från de bolag som lyckats. Kollar man på den svenska marknaden så finns det många företag som står ut. Volvo, Ikea, Spotify och så vidare är redan väletablerade aktörer men som genom åren satsat hårt på marknadsföring. För dem är det viktigaste numera att hålla sig relevant och att bibehålla den status de har. Mindre och nyare bolag behöver däremot vara mer kreativa och det är hos dem du hittar bäst inspiration.

En av de branscher där marknadsföring totalt tagit över under de senaste åren är inom spelbranschen. Sveriges spelbolag, stora som små, syns överallt hela tiden. Tidningar, sportevenemang, media, överallt! Tar man en närmare titt på hur de arbetar kan man garanterat hitta inspiration. Nu är det så att Paf föreslår förbud mot spelreklam, vilket kan innebära att det förändras drastiskt. Med tanke på hur kreativa spelbolagen varit hittills tror vi dock att de kommer hitta nya vägar. Det gör de alltid, och det är därför de lyckats så bra som de gjort.

Vänd dig mot både traditionell och digital media

Att satsa på både digital och traditionell media kan kännas som självklart men ibland kan man behöva en påminnelse. Det är lätt att stirra sig blind och göra det svårare för sig än vad det egentligen är. En annons på exempelvis någon av Sveriges största tidningar når ut till otroligt många människor. Speciellt om du lyckas komma in både på deras webbtidning och deras traditionellt tryckta tidning.

Satsa på nya branscher

Ett annat tips är att våga satsa och rikta in sig på nya branscher. Konkurrensen är hård om man satsar på att marknadsföra sig via fotbollsevenemang, golf och liknande. Våga istället satsa på mindre branscher som exempelvis e-sport. E-sport är en bransch som är under utveckling både globalt och i Sverige. Från att knappt ha existerat till att bli en del av många ungas vardag. Nu har stora svenska medier börjat rapportera om e-sport och fler och fler aktörer vågar ge sig in i branschen. Att satsa på e-sport kan vara ett bra alternativ, speciellt om man inte väntar för länge.

Ta hjälp av reklambyråer

Viktigt är också att våga ta hjälp vid behov. Det är inte säkert att du och din personal har den kompetens som faktiskt krävs för att driva en lyckad marknadsföringskampanj. Var inte rädd att ta hjälp, det kan gynna dig i slutändan. En reklambyrå är specialiserad på, just det, reklam. De vet därför vad som krävs och kan tillsammans med dig utveckla den strategi som gör att ni lyckas.