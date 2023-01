Så blir vårens mode – lekfullhet kombineras med återvunna material

Våren är glödhet på catwalks över hela världen. Efter en vinter med mycket tjocka, stickade kläder för att hålla värmen så är det extra efterlängtat hos många att plocka fram de mer färgglada, lättare plaggen.

Det finns flera tydliga trender för kläder 2023, där modet fortsätter att ha fokus på återvunna material och second hand. Inte minst på grund av efterfrågan från konsumenter, som vill hjälpa till att minska klimatpåverkan. Medvetenheten om miljön, tillsammans med globala klimatavtal, gör att allt fler klädmärken satsar på bland annat återvunna material och klimatkompenserad frakt.

Västar som passar den svenska våren

För alla som vistas i Sverige och Skandinavien kan våren dröja och temperaturerna vara fortsatt låga trots att månaderna passerar. Det gör att varma kläder är nödvändigt medan andra delar av världen får njuta av varmare dagar, men som tur är finns bra kläder som både ger värme och stil. Ett utmärkt exempel är västar till våren som går att köpa i många olika färger, tjocklekar och material. Västen håller bröst, mage och rygg varma, samtidigt som den inte döljer hela ens outfit på överdelen, och är ett tidlöst plagg som kompletterar varje utstyrsel.

Västen är ett självklart inslag i vårens mode 2023, ett klassiskt plagg som passar såväl den eleganta utstyrseln som street-looken beroende på modell. En väst i PU-läder ger tuffare stil, medan en stickad väst är utmärkt med kostymbyxor och en vadderad väst håller värmen bra under kyliga vårdagar. Plagget passar även lika bra under en jacka för lager på lager som både är snyggt och varmt.

Lekfullhet med färger och detaljer

Trendspaningar talar för färgglada plagg, gärna i limegrönt eller ljusblått. Klassiska nyanser som beige och vitt håller alltid i sig men modet gör att de nu finns med lekfulla detaljer, till exempel jeans, klänningar och skjortor med fransar. För den som föredrar svart framför färgglatt så inkluderar modet även detta, då det förutspås att svarta kläder inom goth- och punkstilarna kommer att vara heta.

Cargobyxor ser ut att vara heta även de under våren, vilket förmodligen särskilt tilltalar de som värdesätter funktionalitet och komfort. Här är det stora fickor och justerbara spännen som gäller, och cargobyxorna går att matcha med såväl skjorta som magtröja. Dessutom ser vi att 1990- och 2000-talet fortsätter att göra comeback i butikerna, gärna genom låg midja och bootcut. Bikerjackan är också het, liksom virkade plagg som i allmänhet hör våren och sommaren till.

Återvunna material och second hand hos NA-KD

Utöver kläderna i sig så är det en fråga som fortsätter att vara viktig över hela världen, nämligen användningen av återvunna material som bomull och polyester, och cirkulära textilier. Till exempel satsar den svenska modeaktören NA-KD, som snabbt blivit ledande för kläder online, på ekologisk bomull, användning av återvunna material, klimatkompenserad frakt och ökad transparens genom hela leveranskedjan.

Det syns också på NA-KD att suget efter second hand-kläder är stort, då webbshopen har en egen kategori för second hand. Där kan kunderna både köpa och sälja produkter, och få store credits för sina sålda kläder. En av vårens starka trender är därmed den fortsatta inriktningen second hand, återvinning och återbruk för att gynna miljön och klimatet. Hos NA-KD kontrolleras skicket på kläderna internt så att plaggen sedan kan markeras som “fair” eller “as new”. Därmed kan kläderna få sin livslängd kraftigt förlängd tack vare en ny ägare.