REKORDSOMMAR FÖR MUSTERIET – STORSATSAR OCH NYINVESTERAR

Efter separeringen mellan vätska och äppelmassa, pumpas musten upp i tankar och pastöriseras (hettas upp till 90 grader) innan den fylls upp i bag in box-förpackningar. Foto: Micael Rundberg

Staffan Samuelson, som äger och driver Musteriet i Djursdala, kan summera en alla tiders rekordsommar. Varje dag, tisdag till söndag under sommaren, har man haft mellan 200 och 300 gäster i restaurangen.

– Det har varit helt fantastiskt. Verkligen jätteskoj. Det här kunde jag aldrig drömma om när vi drog i gång det som ett form av hobbyprojekt för några år sedan, säger han.

– Folk hittar verkligen hit. Sedan är det en annan typ av gäster än de genomsnittliga turisterna som besöker vår kommun. Vi har visserligen en hel del tyskar och danskar som kanske har läst om oss i turistbroschyren, men annars är det väldigt många sommarturister som besöker oss – personer som kanske har sommarhus i Horn eller Loftahammar och som vill göra en dagsutflykt. Men den största andelen är Vimmerbybor som tycker att miljön här ute är mer naturlig för dem än kanske på en krog i stan. Här är dessutom chansen stor att de träffar på sina vänner och grannar och umgås. Det blir lite mer familjärt.

Fokus på mustningen

När sommarsäsongen är över och restaurangen nu ”bara” har öppet fredag till söndag, flyttas fokus till viss del till mustningen av äpplen – någon Staffan satsar hårt på att utveckla. Nyligen installerades en helt ny mustningsmaskin i den nybyggda livsmedelslokalen; en investering på en kvarts miljon kronor.

– Vi köpte in den för att vi var tvungna. Det finns olika tekniker för att framställa must, och vår tidigare korgpress räckte helt enkelt inte till. När man kommer upp i så stora volymer som vi gör så blir det ett väldigt tungt och slitsamt hantverk, och du kan inte producera mer än kanske 100 kilo i timmen, berättar Staffan Samuelson.

– Med den bandpress vi nu har installerat kan vi producera 400 kilo i timmen, och det är inte alls lika mycket handpåläggning. Den här tekniken gör dessutom att smaken på musten blir ännu bättre.

Cirka hälften av äpplenas vikt blir must och hälften blir en restprodukt, detta i form av en kompakt äppelmassa. Men den går inte till spillo.

– Den tar våra jaktlag här i Djursdala hand om och lägger på åkrarna till djuren. Vi har även jobbat för någon form av cirkulär ekonomi där vi tar tillvara allting och tillför ingenting. I den nybyggda livsmedelslokalen har vi solceller på taket, så stora delar av maskinerna drivs av solenergi.

Behovet ökar stadigt

Utvecklingen av mustningen beslutade man om eftersom det egna behovet blir stadigt större. På Musteriet i Djursdala används musten som måltidsdryck, i den egna matlagningen, säljs i butiken plus att man också experimenterar lite med äppeldrinkar

– Vi snackar om en restaurang som heter Musteriet, och där förväntar sig folk att man ska kunna dricka must. Eftersom vi inte vill servera affärens äppeldricka var valet enkelt. Vi gör av med sådana enorma mängder must själva, så vi måste musta tusentals liter och ha i lager för att kunna klara sommarsäsongen på restaurangen. Behovet kommer bli ännu större och med den nya maskinen kan man nu likna det mer vid en småskalig industriell produktion, säger Staffan.

– Vi gjorde fjolårets sista mustning i juni i år och årets första mustning av sommaräpplena i slutet av augusti. Vi köper bara svenska äpplen från en grossist på Österlen som har stora odlingar och en enorm lagerlokal. Den lokalen är som ett stort kylskåp där man suger ur allt syre, vilket gör att man får väldigt lång hållbarhet på äpplena. Exempelvis köpte vi ett par ton äpplen i juni, Ingrid Marie, och de var nästan som färska.

25 ton till Vimmerbyborna

Att musta åt privatpersoner i regionen är en annan verksamhet som har vuxit rejält under åren.

– Bara åt Vimmerbyborna mustade vi 25 ton äpplen i höstas. De hör av sig, kommer hit med sina äpplen i olika mängder, vi gör jobbet och sedan hämtar de sin must i bag in box-förpackningar. Tack vare pastöriseringen har musten en hållbarhet på över ett år, berättar Staffan.

Under de senaste åren har man planterat en stor mängd egna äppelträd i Djursdala, men med den exploderande efterfrågan som är så fyller den egna äppelskörden bara en ytterst liten del av behovet.

– Bara förra veckan körde vi 3000 liter. Det har blivit så stort att vi har fått göra om lagret i egna ladan. Det kommer kontinuerligt leveranser hit med enorma äppellådor från Österlen.

Trädgårdsspaning en yrkesskada

Svenskarnas förhållningssätt till äpplen är lite tudelat och många ser dem som ett problem. Man har träden i sina trädgårdar, sedan kommer höststormarna, äpplena ramlar ner på marken och man måste ta hand om dem. Ofta slutar det med att de slängs på komposten när förruttnelse och getingar har börjat göra sitt.

– Sedan kommer Lasse och säger till pappa att han ska ha med sig en frukt till skolan. Då åker pappa ner till affären och köper det där grönpolerade äpplet med en klisterlapp som det står South Africa på och som har åkt runt halva jordklotet för att ta sig till Vimmerby. Och om det är ett enda litet märke på det äpplet är det ingen som köper det, varpå handlaren får kassera en massa frukt varje vecka. Det är så synd att inte fler tar vara på sina äpplen. Det är ändå fantastiskt i Sverige, det finns ju äppelträd i nästan varje trädgård häromkring.

Har det blivit en yrkesskada, att du spanar in i varje trädgård när du är ute och åker bil?

– Haha, ja det händer ganska ofta att jag kollar och konstaterar att; ”Gud vad många äpplen de har här, hoppas att de tar hand om dem”.

Nya försäljningskanaler

Men det är inte bara mustningen som utvecklas på Musteriet. Man siktar också på att bredda verksamheten och även hitta nya försäljningskanaler för sin must.

– Vi distribuerar inte till butiker, men en nyhet är att vi kommer finnas på plats på marknaden i Vimmerby på lördagen (i dag). Vi har sagt att vi ska se om vi inte ska försöka finnas på andra ställen också, det finns ju flera spännande mat- och hantverksmarknader i trakten.

Vad har ni mer på gång?

– I kväll har vi Oktoberfest i restaurangen. Det är många kompisgäng som kommer hit och det är inte många av de närmare hundra platserna kvar. Sedan har vi julbord och även servering av jultallrikar under hela december. Dit har vi tagit fram en annan variant på must – varm must kryddad med exempelvis anis eller en kanelstång, som vi serverar till alla våra julbordsgäster. Det blir som en äppelglögg och kan göras ännu godare och värmande med annan kryddning efter en frisk vinterpromenad, säger Staffan Samuelson och skrattar.