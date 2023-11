Lokala entreprenörer i gång med anläggningen – söker person till speciellt projekt

Det och mycket där till framkom på torsdagens informationsmöte på Valhall som lockade ett 30-tal privatpersoner, politiker och flygplatsens ägare.

På plats var entreprenören Solkompaniet, som presenterade projektet tillsammans med utvecklarna och ägarna, Neoen och Alight.

– I och med att vi påbörjat byggnationen ville vi informera allmänheten om vad som händer, så det inte kommer som en överraskning och vi vill att folk ska få möjlighet att ställa frågor, säger Markus Nordén, affärsutvecklare på Neoen.

Hur var stämningen på mötet och hur skulle du vilja beskriva folks inställning till satsningen?

– Jag tycker det var god stämning och många nyfikna frågor. Det var ingen som var uttryckligen kritisk, utan det var väldigt positiva eller neutrala tongångar är min uppfattning.

Parkens steg för steg

Solkompaniet berättade hur det går till att bygga solparken steg för steg, som att 65 000 pålar ska ner i marken och att det ska schaktas för 25 000 meter kabel.

Hela 174 000 solcellspaneler ska sen monteras, så det blir en hel del transporter till flygfältet i Hultsfred. Men allt anländer inte samtidigt, utan utspritt under mars till augusti nästa år.

– I år det mest förberedande arbete, det ska byggas staket och är lite vägarbete internt, sedan drar huvuddelen igång framåt våren. Prognosen är att det ska vara helt klart och uppkopplat på nätet 2025, berättar Markus Nordén.

Många nyfikna frågor

Parterna tycker sig ha fått många nyfikna frågor, från som man upplever det pålästa människor.

– De undrade allt ifrån hur man tar hand om vegetationen och mångfalden, till tekniska frågor och varifrån solpanelerna köps in, berättar Ann Hermansson, marknadschef på Solkompaniet.

Någon var nyfiken på om anläggningen, som kommer generera el motsvarande årsanvändningen av hushållsel i fler än 18 000 bostäder, kommer generera några lokala arbetstillfällen. Svaret blev att det redan är ett antal lokala entreprenörer som arbetar på platsen och det är möjligt att kommande underhåll ska skötas lokalt när parken kopplas upp till E.ONs elnät senare under 2025.

En fråga kommunen säger sig få ofta är om det går att använda flygplatsen när det blir solpark intill landningsbanan. När parken står klar kommer mindre flygplan och ambulansflyg att kunna trafikera Hultsfreds flygplats, men i princip inte under byggnadsfasen.

Närheten till lokalsamhället viktigt

Solparken har en livslängd på 30-40 år, därför vill parterna understryka att man tycker närheten till lokalsamhället är viktigt.

Det märks bland annat genom att Neoen söker en lokal konstnär som kan måla på stora ytor. I solparken kommer det nämligen att finnas ett konstverk och på mötet framkom också att det finns en pott pengar, att använda för stöd till lokala föreningar eller initiativ som främjar hållbarhet och lokalsamhället på olika sätt.

– Det här var den första i raden av informationsmöten. Det blir ytterligare ett under våren och ett under hösten på flygplatsen, när vi kommit längre in i byggfasen, säger Markus Nordén.

