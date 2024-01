Storföretag etablerar sig i trakten – så många nya jobb skapas

Avarn Security med säte i Stockholm har vunnit upphandlingar tidigare i Hultsfred och Vimmerby, men har då låtit en underleverantör ta hand om dem tillfälligt.

Nu har man gjort bedömningen att man vill etablera en fast verksamhet i området, vilket Vimmerby Tidning var först med att rapportera om.

– Vi tog beslutet i slutet av 2023 efter diskussioner med de kunder som vi såg att vi skulle få i området. Vi såg att det fanns ett underlag, så vi tar hand om kunderna i egen regi och etablerar oss under våren, berättar Mikael Högberg.

Hur ser du på att ni etablerar er i den här delen av landet?

– Det är otroligt positivt för oss. I dagsläget är det en del av den svenska kartan där vi inte funnits på plats med egna resurser. Vi finns exempelvis i Kalmar, Växjö, Linköping och Jönköping, men det här är en viktig punkt för att täcka upp den stora delen av kartan.

Söker efter personal

Rekryteringsprocessen inleddes helt nyligen. I inledningsskedet söker man efter fyra väktare, med chans att växa ytterligare.

– Ska man bedriva en dygnet runtverksamhet så behövs det fler anställda, så vi kommer fortsätta att rekrytera och vi kommer även behöva rekrytera både timanställda och inför sommaren, så fler rekryteringsinsatser kommer under våren, säger Mikael Högberg utan att kunna säga exakt hur många tjänster det rör sig om.

– Det är lite relaterat till hur etableringen går, hur många fler och nya kunder vi får. Vi är i området och bearbetar marknaden för tillfället, men det är ofta ganska långa avtalstider i vår bransch så det tar en stund, tillägger han.

Hur ser du på möjligheterna att hitta personal med rätt kompetens?

– Det är en utmaning. Det har varit otroligt svårt att anställa folk under ett antal år, men vi har sett i övriga landet att vi får in betydligt fler ansökningar nu och underlaget som kommer in är också betydligt bättre. Det hoppas vi förstås ska återspeglas när vi gör den här rekryteringen och vi kan även tillgodose den kompetens som behövs genom utbildning i de branschgemensamma skolor vi har.

Hur har intresset för tjänsterna sett ut hittills?

– Vi har fått in ett antal ansökningar och några av dem är bra, så vi ser att det finns ett intresse även att vi är i uppstarten. Det brukar ta några dagar innan vi ser ett utfall av det.

Företaget har inte riktigt bestämt om de kommer etablera sig i en egen lokal eller om de väljer att utgå ifrån en större kund, som också är en variant.

– I någon av de här orterna kommer det i alla fall att behövas en utsättningslokal. Jag tror i dagsläget att det blir i Hultsfred, men det är oklar, säger Mikael Högberg.

Avarn Security har runt 7 500 medarbetare på lite drygt 40 orter i Sverige.